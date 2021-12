Financement et entrepreneuriat : La DER/ FJ ouvre son point Nano-crédit à Fass Boye et soulage 522 bénéficiaires pour 40 millions de francs CFA.

Le ministre délégué général à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes, honorant le principe du Nano-crédit, a ouvert un nouveau point à Fass Boye, un village dans la région de Thiès, département de Tivaouane.



Après le premier bureau lancé dans le département de Pikine, le DER/ FJ a déployé d’autres bureau de Nano-crédit sur le territoire national. Une initiative pour soulager les femmes et les jeunes au niveau du quai de pêche de Fass Boye de pouvoir bénéficier des avantages du Nano-credit. Il a été question en dehors de l’inauguration du point de financement Nano-credit, de mettre en place une fabrique de glace qui peut générer plus de 10 millions. Le délégué général a rassuré les populations sur sa volonté d’augmenter la capacité de conservation des produits halieutiques par les femmes et les jeunes.



En effet, dans cette région où le ministre délégué Pape Amadou Sarr est venu pour les raisons d’inauguration de ce nouveau point de financement, la principale activité est la pêche. Une raison valable pour les mareyeurs de saluer le projet, particulièrement ce focus sur le financement des femmes et des jeunes dans ce secteur d’activité. Les jeunes sont financés pour les pirogues de fibre de verre pour leur faciliter l’activité de pêche et pour les femmes, le renforcement de leur financement dans leur activités quotidiennes liées à la pêche.



Prenant la parole, Abdoulaye Niang, président des mareyeurs de Fass Boye a rappelé devant le délégué général à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes, les efforts que les femmes sont en train de déployer pour participer au développement socio-économique de la localité. « Ce point Nano-crédit est une bonne occasion pour nous de mieux nous rendre utile. Il nous suffit juste d’être mieux accompagnés car, les jeunes et les femmes ont la volonté », souligne Abdoulaye Niang.



Le ministre délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, après avoir remercié le préfet, le maire et les autres autorités présentes à cette cérémonie d’inauguration, a répondu aux interpellations en félicitant le président du Conseil d’administration de la DER/ FJ pour les efforts consentis pour l’érection de ce point Nano-crédit.



Cependant, il s’engage à participer activement au soulagement des populations qui lui ont manifesté une panoplie de plaidoyers. « Je m’engage d’ici peu de temps, de vous doter d’une camion frigorifique au profit des pêcheurs. Pour les femmes également, nous allons travailler pour les doter de moyens de conservation de leurs produits », a assuré le délégué.



Le Nano-crédit à Fass Boye permet de soulager 522 bénéficiaires pour 40 millions de francs CFA avec 90% de taux de remboursement. Malgré ces efforts, Pape Amadou Sarr promet d’instruire ses équipes pour que l’augmentation de ces financements puisse se faire selon des modalités bien définies.



À cette occasion, plusieurs groupements de femmes et associations ont été félicités pour leur efforts et le respect des modalités de remboursement fixées. Le GIE Ndeyene Fass Boye, le GIE Mball Seddi, le GIE Sambene Guedj, le GIE Takkù Liguey Fass Boye et GIE Tefess Boye ont reçu des attestations d’encouragement.



Pour rappel, le nano-credit opte pour des financements qui varient entre 10 000 et 300 000 FCFA avec une commission qui est de 5% (dont 1% pour l'OPIP- appui recouvrement et 1% pour les coûts de transaction des paiements digitaux). Les bénéficiaires ont la possibilité de rembourser partiellement, par anticipation ou à l'échéance. En outre, les bénéficiaires qui atteignent le plafond nano crédit et qui ont eu un bon score pourront bénéficier automatiquement d'un financement «autonomisation» avec des durées variant entre 6 mois et 1 an.