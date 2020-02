Financement du secteur de l’environnement : Le MEDD liste les problématiques majeurs du secteur

La salle de conférence du ministère de l’environnement et du développement durable a abrité ce matin, une table ronde avec les partenaires techniques et financiers actifs dans le secteur de l’environnement et du développement durable. Une réunion qui a permis d’échanger « sur comment les partenaires techniques et financiers peuvent aider à la mobilisation du potentiel que représente le financement de l'écodéveloppement et comment cet apport peut être utile pour franchir les barrières qui s’opposent au transfert des technologies vers les pays en développement », informe une note remise à la presse. Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, a ainsi listé les problématiques majeures du secteur que sont la coupe illicite de bois, la pollution de l’air, la gestion des déchets en plastique ou encore la fiscalité et économie verte et interventions en urgences environnementales, même si, a-t-il rappelé, « tout est urgence » dans le secteur.