Financement du Logement Abordable : « Les banques commerciales ont des contraintes... » Moustapha Guirassy (Président fondateur de l'IAM)

Le logement décent et approprié est de nos jours un aspect important dans le vécu des populations surtout en milieu défavorisé. C’est pourquoi, il a été question pendant ces quatre jours de séminaire sur le logement abordable, de se pencher sur les grandes orientations et perspectives qui peuvent résoudre cette problématique liée au logement.

Durant ces échanges, il en est ressorti l'importance des 100.000 logements envisagés par le gouvernement dans un contexte opportun. Les acteurs tels la CAHF, l'ONU et la SGS qui ont pris part à ces échanges, ont salué cette initiative dénommée "logement abordable" et se félicitent de l'apport considérable de l'État à impliquer le secteur privé dans ce projet au bénéfice des populations.