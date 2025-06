Finalité de SenTrésor : « Pour que l’outil déploie ses potentialités, il est essentiel et impératif que toutes les cibles visées se l’approprient » (Cheikh Diba, MFB)

Lors de son discours lançant la plateforme digitale SenTrésor mise en place par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), le ministre des finances et du budget se dit convaincu que cette nouvelle option visant à effectuer les paiements au niveau du Trésor Public jouera pleinement son rôle. En présence du directeur général Amadou Tidiane Gaye, de l’administrateur du secteur parapublic et d’autres autorités, le ministre invite à un bon usage de SenTrésor : « pour que SenTrésor déploie pleinement ses potentialités, il est essentiel et impératif que toutes les cibles visées se l’approprient. J’invite donc les équipes à œuvrer dans ce sens. Un accompagnement et un soutien renforcés aux utilisateurs seront déterminants pour assurer une adoption durable et une exploitation optimale de la plateforme », recommande le ministre Cheikh Diba considérant, dans la foulée, que « dans un monde plus en plus interconnecté, où les exigences de transparence, de rapidité et d’efficacité s’intensifient, il est de la responsabilité des autorités, de répondre à ces attentes en adoptant des outils numériques modernes qui facilitent tant la gestion et l'accès à l'information

financière que, l’accès aux services publics.



La décision de développer SenTrésor s'inscrit dans une ambition de modernisation de l’administration publique. Mais également à enforcer la transparence des transactions, et à offrir aux citoyens un accès simplifié, rapide et sécurisé aux services du Trésor.

Cheikh Diba, en sa qualité de Ministre des Finances et du Budget, réaffirme son engagement à soutenir toute initiative visant à exploiter le plein potentiel de la digitalisation dans leur secteur.