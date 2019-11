Finalistes de la CAN U23 : L’Egypte et la Côte d’Ivoire qualifiés aux JO 2020

L’Egypte a officiellement rejoint la Côte d’Ivoire en finale de la CAN U23 après sa victoire 3-0 contre l’Afrique du Sud en demi-finale, au Caire. Une place en finale, synonyme de qualification pour les prochains jeux olympiques de Tokyo 2020, pour ces deux sélections Africaines.



Les deux vaincus des demi-finales, le Ghana et l’Afrique du Sud vont disputer la 3-ème place en lever de rideau de la finale. Le vainqueur accompagnera les deux finalistes, l’Egypte et la Côte d’Ivoire à Tokyo 2020, renseigne l’Aps.