Finale tournoi Presse Foot : « Dmedia » bat le « Soleil » aux tirs aux but (4-3)

Après deux séquences de 30 minutes de jeu entre Dmedia et le Soleil, les protégés du coach Lamine Diallo ont gagné le tournoi de la 9ème édition devant le Soleil par tirs au but sur le score de 4 buts à 3. Le tournoi portait le nom du doyen Magib Sène et avait comme parrain, le Président de la Ligue pro de football, Djibril Wade.