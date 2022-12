Finale mondial Qatar 2022 : Les vainqueurs vont célébrer avec le trophée original mais repartiront avec la copie

L’on est loin des 18 carats d’or massif et des nombreuses autres pierres précieuses qui rendent la pièce originale si unique et tant convoitée par les footballeurs et toutes les nations à travers eux.



Si l’on en croit le protocole établi par la FIFA, pour préserver ce joyau planétaire, la confection de la réplique qui sera décernée aux champions du monde sera fabriquée de manière artisanale, par des orfèvres de génie, depuis une localité sise dans une banlieue italienne.



Une dizaine de personnes s’est activée pour la taille de la pierre, la fusion en passant par le bain d’or et le fignolage du trophée (ou du moins la réplique officielle) qui est prêt à trouver preneur ce dimanche, au Qatar…

Depuis près de 50 ans, la version la plus récente du trophée (sculpté par l’italien Silvio Gazzaniga en 1974) de la coupe du monde de football, change assez régulièrement de vainqueurs et donc de mains. Beaucoup se demandent si le trophée doré qui sera remis à la France ou à l’Argentine au soir du 18 décembre 2022, sera la version originale ou pas ? La réponse est oui !Les vainqueurs de la prestigieuse coupe du monde pourront caresser ses courbes dorées dans toute sa splendeur et son originalité. Kylian Mbappé et Lionel Messi pourraient toucher le Graal au vrai sens du terme en cas de victoire au Lusail stadium de Doha (Qatar) en finale de la CDM 2022.Un privilège qui sera d’assez courte durée pour les futurs champions du monde, quasiment le temps de la cérémonie officielle et des célébrations nocturnes et autres jubilations… Après il faudra rendre la vraie coupe et se contenter d'une réplique presque impeccable.En réalité, la sélection championne du monde repartira avec une belle copie conforme à l’originale à tout point de vue. Avec une coupe de 36,8 cm et un peu plus de 6 kg mais en or plaqué.