Finale ligue régionale de Kolda : Moya club sacré champion régional...

Le Moya club de Kolda est sacré champion de la ligue régionale de Kolda, ce dimanche 11 août au stade régional. Ainsi, l'équipe de Bécaye Cissé est venue à bout du club de Diang Wéli de Kounkané de Vélingara aux tirs au but après un match nul de deux buts partout. Pendant la séance fatidique des tirs aux buts, Moya marquera trois tirs sur quatre tandis que Diang Wéli n'inscrira que deux tirs sur cinq.



Au terme de la première période, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score d'un but partout. Dès l'entame de la seconde période, Moya enfonce le clou à la 54e minute avant de se faire rejoindre par Diang Wéli par une belle action collective vers la 66e minute.



Pour Yaya Zeus Baldé président de la ligue régionale de football " c'est une belle fête qui a réuni les meilleures équipes de la saison. Et les dieux du foot ont choisi Moya. Mais, c'est une fête de la jeunesse aussi qui s'est déroulée sans violence dans un esprit fair-play..."



Dans cette dynamique, Cheikh Seck ex international sénégalais, Abdoulaye Seydou Sow( maire/kaffrine) et Moussa Baldé(PCD/Kolda) et de nombreux invités ont répondu présents à Yaya Zeus Baldé pour rehausser cette finale.



Le club vaincu Diang Wéli a reçu 400 mille f CFA tandis que le vainqueur Moya club a obtenu une enveloppe de 600 mille f CFA. A celà, il faut ajouter les nombreux lots remis aux équipes participantes.



Pour rappel en levée de rideaux l'As Kolda a battu Pépinière sud aux tirs aux buts aussi en catégorie junior.



Madou Diallo