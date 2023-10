Finale du mémorial « Pape Yade » : Le Jaraaf annonce son désistement au denier moment !

Après avoir composté son ticket qualificatif pour la finale du mémorial dédié à Papa Yade, ancien président de l’AS Pikine, le Jaraaf de Dakar vient d’annoncer qu’il ne prendront plus part à la finale qui devait se jouer ce samedi soir. À travers leur cellule de communication, le club de la Médina a sorti un communiqué pour en donner des justificatifs…



« L'asc Jaraaf informe ses supporteurs et le public de sa non participation à la finale du mémorial Mamadou Yade dit « Pli » prévu ce samedi. Cette décision découle de la programmation tardive à 22h de cette finale et ceci à la fin des matchs de national prévu aussi au stade Alassane Djigo. » La programmation tardive et l’aspect sécuritaire qui entoure cette rencontre aux allures de derby, rend la situation complexe semble dire le communiqué.