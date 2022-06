Finale du festival des sports scolaires à Kolda / Samba Diakhaté (IA/Kolda) : « c’est une énorme satisfaction qui nous anime après sa tenue…étendre le sport scolaire à toutes les écoles… »

Les finales du festival des sports scolaires viennent de se tenir au stade régional de Kolda en catégories football, athlétisme, basket et hand ball.



Après une pause due à la Covid-19, les champions respectifs des trois départements (Kolda, Médina Yoro Foula et Vélingara) ont joué leur finale à Kolda pour déterminer le champion régional. C’est une occasion qui a été saisie par l’IA de Kolda, Samba Diakhaté, pour dire « toute sa satisfaction sur le festival du sport scolaire », mais également l'engouement suscité auprès des écoles « de faire mieux l’année prochaine ».







Pour Samba Diakhaté toujours, « c’est une haute satisfaction qui nous anime après la tenue de ce festival de sport scolaire. Dans ces duels, nous avons vu la volonté ders élèves de gagner dans la sportivité. » Et d’ailleurs, il précise que « le thème de cette année est « promouvoir le sport pour mieux restaurer les valeurs civiques et morales.» C’est pourquoi, nous avons eu droit à des rencontres âprement disputées dans un bon esprit de fair-play. Nous remercions tous les acteurs dont l’inspection des sports, au parrain mais aussi le gouverneur de région qui a bien voulu rehausser par sa présence cette importante cérémonie. »



Ainsi, le lycée Bouna Kane (Kolda) remporte la finale senior en football en battant par trois buts à zéro le lycée de Médina Yoro Foula. Mais également le département de MYF s’adjuge les trophées en catégorie benjamine Diagnette Alette (primaire) et (collège) Saré Koutayel toujours en football. En ce sens, ces trois équipes vont représenter la région au championnat national du sport scolaire.



Dans la même lancée, il poursuit « la participation a été bien appréciée dans toutes les catégories mises en jeu. Et nous avons vu que des écoles primaires ont été primées en jouant des finales. » Et c’est une dynamique « que nous allons continuer. Et aujourd’hui l’idée c’est de travailler davantage à étendre le sport scolaire à toutes les écoles. Mais également, nous allons travailler à la diversification des activités en essayant l’année prochaine d’aller beaucoup plus loin... »