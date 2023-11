Finale de la zone 7 de Thilogne (Matam) : Le parrain Farba Ngom offre au vainqueur Diabé Salla, 2 millions de francs CFA

Le député et maire de la commune des Agnam a été honoré ce samedi à l’occasion de la finale zonale de Thilogne, une commune située à 45 km de Ourossogui et 60 km de Matam. Farba Ngom bien connu dans l’espace politique, particulièrement dans sa commune, a été désigné à l’unanimité par les jeunes de la zone 7 de Thilogne, parrain de la finale. Un signe de reconnaissance que les jeunes ont voulu matérialiser par cet acte que le fils du Bosséa mesure à sa juste valeur.

Farba Ngom presque sans mot, lors de la finale entre l'ASC Diabé Salla et Kawral déclare : « Je sais que je ne suis pas le maire de Thilogne. Mais nous, au Fouta, nous ne sommes pas là pour nous créer des limites. Mes actes pour le Fouta et le Bossea transcende les personnes. Pour moi, l’idéal est de venir tout le temps et en tout lieu, en aide aux populations et de maximiser le soutien pour ce peuple magnifique », a déclaré le parrain de cette finale au cours de laquelle, l’ambiance a été assurée tant dans la mobilisation que le jeu procuré par les deux équipes.



Dans l’enceinte du stade municipal de la commune de Thilogne, c’est l’équipe de Diabé Salla qui a pris le dessus sur Kawral à l’issue des séances de tirs au but. L’équipe vainqueur a été récompensée avec 2 jeux de maillots, deux ballons et une enveloppe de 2 millions de francs CFA offerts par le parrain Farba Ngom. Les 13 autres équipes de la zone ont été équipées en maillots accompagnés d’un montant de 250.000 francs CFA chacune.



Le maire de la commune de Thilogne a été représenté par son adjoint Chérif Malainy Aïdara. À noter également que le maire de Ourossogui , Me Moussa Bocar Thiam, par ailleurs, ministre de la communication, des telecoms et du numérique, mais également le préfet de l’arrondissement des Agnams et de plusieurs autres responsables de la région de Matam se sont déplacés pour assister à ce jour de gloire pour le député-maire...