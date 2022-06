Finale de la coupe du Sénégal : Le Casa Sports bat le Lusitana (3-0) et valide son doublé…

C'est dans un stade Lat Dior de Thiès plein à craquer que le Casa Sports a confirmé sa suprématie dans le football local. La formation casamançaise a pris le dessus sur l'étoile Lusitana (3-0), conservant ainsi sa coupe du Sénégal.



Les partenaires du virevoltant Lamine Jarjou ont résumé la finale en 46mn. Le but matinal de Abdou Seydi à la 19mn a mis les vert et blanc sur les vagues de la victoire. Meilleurs sur tous les plans, les champions du Sénégal ont doublé la mise à la 39mn grâce à Raymond Ndour (2-0). La messe était déjà dite avant la pause. À la reprise les jaunes vont recevoir une douche froide, avec le 3 ème but du Casa et le doublé par Reymond Ndour (3-0).



Tous les ingrédients étaient déjà réunis pour les casaçais au moment où sur les gradins "Allez Casa" avait fini de noyer les supporters du petit poucet du Lusitana. Ainsi, le Casa conserve la coupe du Sénégal. Une enveloppe de 30 millions FCFA est dégagée pour le Casa et 20 millions FCFA pour Lusitana.