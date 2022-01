Finale de football à Foundiougne : Babacar Diamé gâte la jeunesse et l'invite à cultiver l'excellence.

La finale de la coupe du maire de Foundiougne s'est jouée hier dans cette localité. Ladite finale a mis aux prises deux grandes ASC de la zone à savoir l’ASC Avenir et celle de Jonick qui a remporté le trophée à l'issue des tirs au but (3-2).

Ainsi, le vainqueur est parti avec la somme de 500.000 FCFA et un jeu de maillots. Le vaincu a empoché 300.000 et un jeu de maillots. Aussi, toutes les équipes qui ont participé à cette coupe ont été recomposées de même que la zone, les arbitres, le meilleur joueur, le meilleur supporter, entre autres.

Le maire Babacar Diamé, par ailleurs PCA de la CDC, dans son discours, a remercié le parrain de la finale, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Cheikh Ahmed Tidiane Ba et la marraine Mame M. Guèye et invité par ricochet la jeunesse à cultiver l'excellence.

Foundiougne a aussi vibré au rythme des fanfares...