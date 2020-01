Finale coupe du maire : Mariama Sarr annonce le démarrage prochain des travaux du stade municipal et attribue à la ligue de football de Kaolack un terrain de 500 m2 pour son siège.

La finale de la coupe du maire de Kaolack édition 2019 a été jouée au stade Lamine Guèye. Les supporters des asc finalistes et les férus du ballon rond ont fait le déplacement pour assister à la fête du football. Dans les gradins, l'ambiance était au paroxysme au rythme des tam-tams, trompettes et autres mélodies. En catégorie cadette, Ufan a battu Kocc Barma sur le score d'un 1 à 0, grâce à Ibrahima Ndiaye qui a été désigné meilleur joueur du match.



Pour rappel, l'ASC Ufan a remporté 9 fois la coupe municipale. En juniors/seniors, l'affiche opposait deux asc de la zone 4/B à savoir Super étoile et Kocc Barma. Les deux formations ont livré un match héroïque. La première période s'est soldée par un score nul et vierge.



À la reprise, les 22 acteurs étaient revenus avec plus de rigueur et de volonté de mieux faire. Ainsi, à la 58 ème minute de jeu, sur une mauvaise sortie du portier de Kocc Barma, l'attaquant des galactiques de Ndargoundao a inscrit l'unique but de la partie. L'ASC Super étoile vient ainsi de gagner sa première coupe du maire.



La cérémonie à été présidée par Mariama Sarr, maire de la commune. Elle a dégagé une enveloppe financière de cinq (5) millions de franc cfa pour l'organisation du tournoi. Le vainqueur cadet a reçu 500 000 f, un jeu de maillots, un trophée et un ballon.



Le vaincu 300 000 fcfa, jeu de maillots et un ballon. Le vainqueur junior/senior a obtenu 1.000.000f, un trophée, un jeu de maillots et un ballon. L'équipe vaincue a reçu 500 000 FCFA , un jeu de maillots et un ballon. Toutes les autres équipes qui ont participé à la compétition ont chacune reçu un jeu de maillots et des enveloppes financières.



Par ailleurs, le maire a offert à la ligue de football de Kaolack un terrain de 500m2 pour la construction de son siège. Elle a également annoncé le démarrage des travaux du stade municipal pour bientôt. Pour la finale senior, Aboubacry Sy a été élu homme du match.