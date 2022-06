Finale coupe du Sénégal : Le stock de tickets épuisés, les jaune et noir de Lusitana incapable de contenir la marée verte Allez Casa.

La finale de la coupe du Sénégal opposant l'étoile Lusitana de Dakar et le Casa sports va se tenir au Stade Lat-Dior de Thiès ce dimanche à 18 heures. À quelques heures de cette finale qui promet de battre le record d'affluence, une source renseigne que le stock des billets de 5.000 est épuisé.



Notre source renseigne également que des places libres risquent d'être données à cause de la forte demande.



Cependant, les jaune et noir de l'étoile de Lusitana sont pour l'instant "incapables" face à cette marée verte du Casa qui a pris d'assaut le stade Thiesssois...