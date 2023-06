Finale ORCAV à Médina Yoro Foula : Le parrain, Chérif Baldé (DG CEREEQ) : « Il faut promouvoir le fair-play pour lutter contre la violence... le football est un élément de paix… »

L’Asc Sanankoro (Bignagarbé/MYF) vient de remporter la finale régionale de l’Orcav de Kolda jouée ce dimanche 25 juin à Médina Yoro Foula aux dépens de l’As Diap Ci Yallah de Vélingara. Occasion qui a été saisie par le parrain, le Pr Chérif Baldé, pour appeler la jeunesse à la « non-violence » afin de construire le développement du pays. C’est pourquoi, il estime qu’il faut promouvoir le fair-play pour lutter contre cette violence et retourner vers les valeurs « civiques et cardinales ». C’est ce qui, selon lui, construira une jeunesse responsable et engagée dans une société épanouie. C’est un hymne à la paix et à la solidarité qui a été lancée lors de cette finale pour rappeler les jeunes que seule la solidarité, la fraternité demeure des éléments constructifs d’une nation, selon le parrain.



Dans la foulée, il précise : « je dis à la jeunesse que le football est un facteur puissant d’épanouissement. Mais le football est également un élément de paix, de développement, de solidarité et d’unité. C’est conscient de tous ces enjeux que j’ai accepté d’être le parrain de cette finale. »



Dans la même dynamique, il ajoute : « et aujourd’hui, la jeunesse de Kolda est en train de donner une leçon en montrant cette tolérance, cette solidarité, ce respect dont notre pays a tant besoin. C’est pourquoi, je précise qu’aujourd’hui, il n’y a pas de gagnant ni de perdant mais c’est la jeunesse de la région qui est la gagnante. Également, je remercie l’Orcav d’avoir porté son choix sur ma modeste personne pour être le parrain de la finale... »





Au coup de sifflet final, les équipes étaient à égalité avec un but partout. C'est donc l’épreuve fatidique des tirs au but qui départagera les deux équipes. Et c’est l'équipe de Sanankoro qui s'imposera avec cinq tirs marqués contre quatre validés pour Diap ci yalla. Ainsi, l'équipe de Sanankoro va représenter la région de Kolda aux phases nationales prochaines à Kaffrine. Pour finir, les équipes ont été récompensées avec des jeux de maillots, des ballons, un trophée et des enveloppes...