Finale Miss Littérature Sénégal 2024 : Sokhna Aminata Fall couronnée au Grand Théâtre

Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose a vibré ce mercredi 18 décembre au rythme de la grande finale de Miss Littérature Sénégal 2024. Cet événement culturel majeur a réuni des jeunes femmes brillantes et passionnées, venues démontrer leur talent littéraire et leur éloquence dans une ambiance festive et pleine de promesses pour l’avenir de la culture sénégalaise.

La journée a été marquée par des prestations d’une rare qualité, mettant en avant la créativité, l’intelligence et la profondeur des participantes. Devant un jury exigeant, composé de figures emblématiques du monde littéraire et artistique sénégalais, les candidates ont rivalisé d’ingéniosité à travers des discours captivants, des récitations d’œuvres et des présentations thématiques inspirantes.

À l’issue d’une compétition acharnée, Sokhna Aminata Fall, élève au Lycée d’Excellence Mariama Bâ de Gorée, s’est distinguée par son éloquence, sa maîtrise de la langue et son engagement pour les valeurs culturelles. Elle a été couronnée Miss Littérature Sénégal 2024.

En remportant ce prestigieux titre, Sokhna Aminata Fall gagne également l’opportunité de représenter le Sénégal lors de la grande finale de Miss Littérature Afrique, qui se tiendra au Bénin en 2025. Une responsabilité qu’elle embrasse avec fierté, déclarant dans son discours de victoire : « La littérature est une arme de changement et un vecteur d’unité. Je porterai haut les couleurs de mon pays, avec toute la force de notre culture et de nos mots. »

Cet événement, organisé par le comité Miss Littérature Sénégal, vise à promouvoir la littérature auprès de la jeunesse et à encourager l’émergence de talents féminins dans le domaine des arts et des lettres. À travers cette initiative, le Sénégal continue de se positionner comme un acteur majeur dans la valorisation de son patrimoine culturel.

Le public, conquis par la qualité de la compétition, repart avec l’espoir que Sokhna Aminata Fall portera haut les valeurs sénégalaises lors de la compétition africaine. Une étoile est née, et son éclat résonnera au-delà des frontières.