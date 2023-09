Finale Ligue de Dakar Dames : Le triplé pour le DUC ou le doublé pour l'ASVD!

La finale de la Ligue de Dakar en dame édition 2023 oppose ce samedi le club des étudiants de Cheikh Anta Diop le DUC à celui de la ville de Dakar ASVD. Le Dakar université club (Duc) qui a à son actif deux trophées (1996 et 2016) joue pour le triplé. Depuis 7ans, les duchesses de Cheikh Anta Diop n'ont plus goûté aux délices de ce trophée tant convoité.



Cependant, elles auront en face la redoutable équipe de la ville de Dakar qui a remis en cause la hiérarchie imposée depuis quelques années. Ainsi après avoir goûté au délice de dame coupe de la Ligue de Dakar l'année dernière, elles veulent empêcher aux duchesses le triplé.



Marius Ndiaye vivra une finale d'anthologie autour du cerceau et dans les gradins car toutes les deux équipes drainent une foule impressionnante et savent faire vibrer le stadium Marius Ndiaye.