Finale Coupe d’Afrique : La Côte d’Ivoire remporte « sa » CAN face au Nigeria !

La finale tant attendue de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 s'est déroulée ce dimanche au stade Ebimpé d'Abidjan, entre les Éléphants de la Côte d'Ivoire, pays hôte, et les super Eagles du Nigeria, grand favori. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses à l’issue des 90 minutes du temps réglementaire. Après avoir concédé l’ouverture du score, les ivoiriens ont renversé la tendance pour s’imposer (2-1.) Après leurs victoires en 1992 au Sénégal et en 2015 en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire remporte ainsi sa troisième Coupe d'Afrique des Nations.



Lors de la deuxième journée, les Super Eagles avaient déjà battu les Ivoiriens grâce à un penalty converti par leur capitaine, William Troost-Ekong, au stade Alassane Ouattara Ebimpé. Et une fois de plus, Troost-Ekong a ouvert le score lors de la finale. Après une première mi-temps disputée, le Nigeria menait contre la Côte d'Ivoire grâce au but du défenseur du PAOK, William Troost-Ekong, à la 38e minute (1-0).



À la 62e minute, la Côte d'Ivoire a réussi à égaliser sur un corner tiré au second poteau. Franck Kessié était complètement seul et a catapulté le ballon de la tête au fond des filets (1-1.)Tout était à refaire ! Portée par le public ivoirien, les Éléphants ont inversé la tendance et pris l'avantage au score (1-2.) En effet, le virevoltant Adingra déborde sur le côté gauche avant d'adresser un centre à Sébastien Haller qui a utilisé sa semelle droite pour pousser le ballon au fond des filets. Le stade est en fusion, le score en restera là !



Il est intéressant de noter que le Nigeria qui a remporté à quatre reprises la Coupe d'Afrique des Nations, avait croisé trois fois, par le passé la Côte d’Ivoire. Et, à chaque fois, les Super Eagles avaient fini par remporter le titre. Cela s'est produit en 1980 à Lagos (0-0), en demi-finales en 1994 à Tunis (2-2, 4-3 aux tirs au but) et en quarts de finale en Afrique du Sud, en 2013 (2-1). Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a vaincu le signe indien et remporte sa troisième étoile sur son maillot.