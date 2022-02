Finale Can 2022 : Yankhoba Diattara gâte la jeunesse Thiessoise avec une Fanzone.

Dans la cité du rail, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, est la deuxième personne qui vient d'offrir à la jeunesse Thiessoise une Fanzone pour la finale de dimanche. Un geste rendu possible grâce à la collaboration de la RTS et de son partenaire SD Consulting détenteurs des droits d'auteur de la Fanzone en cette Can 2022.



À travers cet acte, Yankhoba Diattara montre qu'il est toujours prêt à accompagner la jeunesse Thiessoise. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il tient à communier avec le public Thiessois pour supporter les Lions du Sénégal qui vont en découdre avec les Pharaons d'Égypte. Le poulain d'Idy est-il dans une dynamique de peaufiner des stratégies pour reconquérir sa base ? En tout cas, même s'il a perdu ces locales, Yankhoba Diattara continue de croire en la jeunesse et semble ne pas prêt à lâcher le morceau.