Finale CNP Nioro du Rip-2023 : Mamadou Moustapha Bâ se rappelle de ses bons moments passés pendant les navétanes et continue d'accompagner les jeunes

L’ancien ministre des finances et du budget, Amadou Moustapha Bâ était le parrain de la finale du championnat national populaire (Cnp) de la zone de Nioro du Rip édition 2023. Il a saisi l’occasion pour remercier ses amis, camarades de parti avant de plonger sur les moments du dernier match de foot qu’il a passé auprès des siens avant de décrocher pour se concentrer sur ses activités professionnelles de Douanier. « Je suis très ravi de retourner dans ma ville natale Nioro Du Rip pour présider la finale du championnat national populaire de la zone de Nioro du Rip édition 2023 qui a été reportée en 2024 et ayant opposé l’ASC Guelewars à l’ASC Téranga. Nous avons assisté à un excellent match qui s’est terminé par la victoire de l’ASC Téranga que je félicite tout en encourageant l’ASC Guelewars qui n’a pas démérité », relate-t-il. Ajoutant que « ma joie est vraiment immense en ce que je suis moi-même un pur produit des Navétanes et que j’ai été un talentueux footballeur connu sous le sobriquet de « Bosquier » et qui a fait les beaux jours de l’ASC Espoirs du Rip devenu maintenant l’ASC Médina ». Se rappelant de son dernier match de Navétane à Nioro, Amadou Moustapha Bâ dira : « Je me remémore encore de ma toute dernière prestation dans ce même stade en décembre 1989 en finale du championnat populaire ASC Espoirs du Rip contre ASC Guelewars qui n’a pas changé de nom et vous savez nos parents sérères ont cette qualité d’être très conservateurs.



Cette finale s’était soldée par une victoire de l’ASC Espoirs sur l’ASC Guelwars par 1 but à zéro, but que j’ai marqué sur corner direct de la droite vers la gauche. Ce qui est un exploit pour un droitier ». Il a tenu à remercier les acteurs du mouvement sportif de la commune de Nioro Du Rip de l’avoir choisi comme parrain de cette finale. Il a également rendu un vibrant hommage à son grand frère Khadim Diallo qui, explique-t-il, l'a vu grandir. Amadou Moustapha Bâ a magnifié la mobilisation exceptionnelle que lui a réservé la jeunesse Nioroise qu’il a toujours décidé d'accompagner « en droite ligne avec leur épanouissement ». Interpelé sur le manque d’infrastructures sportives à Nioro, il fera savoir que «Nioro a beaucoup plus bénéficié d’infrastructures d’assainissement et de voiries urbaines. Et je ne doute point que les nouvelles autorités du pays qui ont placé leur mandat sur la jeunesse vont y remédier ». Il conclut : « Pour terminer, je voudrais remercier tous mes amis qui ont tenu à honorer de leur présence cette prestigieuse manifestation».