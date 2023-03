Finale CAN U20 : Le bouillant derby Sénégal/Gambie à l’affiche !

Le Sénégal et la Gambie sont les finalistes de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans (CAN U20.) Après avoir dominé la Tunisie un peu plus tôt ce lundi après-midi, les Lionecaux vont jouer le titre le 11 mars prochain contre la Gambie victorieux sur le Nigéria (1-0.)

Les deux meilleures sélections de la compétition vont se jauger au stade international du Caire pour ce derby de l’Afrique de l’Ouest, entre deux pays que peu de choses séparent.

Les Lionceaux ont non seulement l’attaque la plus performante de la CAN U20 avec 15 buts en cinq matches, mais également la plus solide défense avec aucun but concédé. Néanmoins, les gambiens ont déjà prouvé leur valeur en se hissant en finale.