Finale CAN U20 / Gambie vs Sénégal : Les Lionceaux sont déjà prêts pour le derby !

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans dont l’épilogue sera connu ce samedi à l’issue de la rencontre entre le Sénégal et la Gambie. Prés de trois heures avant le démarrage du match, la délégation sénégalaise est arrivée au stade international du Caire (Égypte.)

Le derby ouest africain sera assurément très disputé entre ces jeunes cracks qui ont survolé le tournoi avec les meilleures attaques (12 buts pour les Lionceaux et 11 pour la Gambie) et les plus solides défenses. Le meilleur buteur de cette CAN U20, Pape Demba Diop (5 buts) sera également très suivi côté sénégalais, de même que le gambien Bojan (4 réalisations.)

Très sereins et conscients des enjeux, après les trois échecs lors des finales de 2015, 2017 et 2019, les lionceaux tenteront de renverser la Gambie et poursuivre le nouveau règne sénégalais sur le continent africain …