Finale CAN 2024 : Un arbitre mauritanien désigné par la CAF…

La finale de la CAN 2024 opposant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui est également le pays hôte, se tiendra ce dimanche 11 février au Stade d'Ebimpé d’Abidjan. Il s'agit-là d'une reprise du match du groupe A, remporté 1-0 par les Super Eagles le 18 janvier dernier.



Le Mauritanien Dahane Beida a été désigné par la CAF pour arbitrer cette rencontre. La décision a été saluée par la Fédération mauritanienne de football (FFRIM.)



« La désignation de Dahane Beida vient récompenser les excellentes performances des arbitres mauritaniens tout au long de cette compétition. L'autre arbitre mauritanien, Abdel Aziz Bouh, a officié lors des demi-finales du tournoi », indique le communiqué de la FFRIM.



En outre, la CAF a désigné le Marocain Redouane Jiyed comme arbitre du match de classement pour la troisième place de la CAN, qui opposera l'Afrique du Sud à la RD Congo samedi.