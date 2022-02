Finale CAN 2022 : L’arbitre sud-africain Victor Gomes va officier lors du duel entre Lions et Pharaons...

L'arbitre international sud-africain, Victor Gomes (40 ans) a été désigné par la CAF pour officier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).



Le sud-africain traîne la réputation d'être l'un des "sifflets" africains les plus expérimentés en plus d'être réputé pour son côté "incorruptible" et intransigeant.



Rassurant si on sait que l'affiche entre le Sénégal et l'Égypte (dimanche 19h00 GMT) risque d'être très mouvementée avec beaucoup de duels en perspective.



Il s'agira du 4ème que va diriger Mr Gomes pour cette Can 2022. Durant la phase de groupes, il avait tenu son rang lors du choc du groupe E entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie...