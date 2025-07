Fin de l’Empire Militaire Français : Le Sénégal clôt 120 ans de présence militaire française en récupérant le camp de Ouakam

Une page historique s'est tournée ce jeudi matin au camp militaire de Geille, à Ouakam. Après plus d’un siècle de présence, l’armée française quitte officiellement le Sénégal. Le transfert du camp, haut lieu de la coopération franco-sénégalaise, marque la fin de la dernière base militaire française permanente dans le pays.

L'événement, chargé de symboles, s’est tenu sous haute sécurité, avec une couverture médiatique exceptionnelle assurée par les autorités sénégalaises.



Le général Pascal Ianni, représentant l’état-major français, a solennellement acté la restitution de ce site stratégique, évoquant l’histoire glorieuse du camp fondé en 1920, jadis fleuron de l’aéropostale et point d’ancrage de la coopération militaire franco-africaine. Mais derrière les discours protocollaires transparaît une vérité amère : la France quitte l’Afrique de l’Ouest sous pression, contrainte d'admettre que sa présence militaire n’est plus la bienvenue.



Ce départ n’est pas un simple geste logistique, c’est une déflagration géopolitique. Le Sénégal emboîte le pas à d'autres nations africaines qui ont exigé la fin de la tutelle militaire étrangère. « Nous devons réinventer nos partenariats », a reconnu le général Ianni, dans une rhétorique qui sonne comme un mea culpa stratégique. Ce retrait marque la chute d’un symbole : celui d’une France autrefois toute-puissante, désormais sommée de respecter la souveraineté africaine.

Les Éléments Français au Sénégal (EFS), successeurs des Forces Françaises du Cap-Vert, avaient depuis 2011 recentré leur mission sur la formation des troupes locales. Pourtant, cette présence, qualifiée de « profondément enracinée dans le tissu social sénégalais », n’a pas résisté au vent de renouveau panafricain. Ce départ met un terme à une relation militaire asymétrique vieille de plus de deux siècles.

Aujourd’hui, le Sénégal récupère son territoire, et avec lui, une part de son autonomie stratégique. L’Afrique n’est plus un théâtre d’opérations militaires postcoloniales : elle devient actrice de sa propre sécurité.