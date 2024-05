Fin de carrière en Angleterre ?… : Cheikhou Kouyaté, un modèle de constance et de fiabilité en Premier League

À 34 ans, Cheikhou Kouyaté en fin de contrat avec son club Nottingham Forest, va tirer sa révérence du championnat anglais après une décennie passée à se distinguer sur les terrains de Premier League.



Arrivé en 2014 à West Ham, le milieu de terrain sénégalais a enchaîné les saisons de haut vol, affichant une régularité et une fiabilité remarquables. Joueur de devoir, généreux dans les efforts et combatif, Kouyaté s'est imposé comme un élément essentiel des dispositifs tactiques de ses différents clubs.

Avec 320 matches joués toutes compétitions confondues en 10 ans de PL, l’ancien capitaine de l’équipe nationale A du Sénégal a fait preuve d'une endurance et d'une résistance aux blessures peu communes. Après 4 saisons réussies à West Ham avec 15 buts inscrits, Kouyaté a rejoint Crystal Palace en 2018. Pendant 4 années supplémentaires, il a continué à apporter sa grinta et son esprit de sacrifice à l'équipe de Palace, multipliant les courses et les duels remportés.

Ses dernières saisons à Nottingham Forest, entre 2022 et 2024, ont été un peu plus délicates avec seulement 32 matches joués. Mais le Sénégalais aura marqué de son empreinte le championnat anglais, s'imposant comme un modèle de constance et de fiabilité sur le long terme. Avec son engagement sans faille, son fort volume de jeu et son excellent état d'esprit, Cheikhou Kouyaté laissera le souvenir d'un grand professionnel, respecté par ses pairs pour son implication et son abnégation sur le terrain.

À 34 ans, Cheikhou a encore quelques beaux jours devant lui. Reste à savoir dans quel championnat il va rebondir et au sein de quel club ? Ce qui est sûr c’est que le milieu de terrain sénégalais va devoir retrouver un point de chute s’il veut encore faire partie de la tanière et espérer une dernière danse à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et peut-être au mondial 2026…