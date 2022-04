Fiabilité du fichier électoral / La mission d'observation de l'U.E décharge le pouvoir : « Le problème ne se pose plus sur cette question »

« Le fichier électoral est crédible »

La mission d’observation de l’Union Européenne qui s’est déroulée au Sénégal depuis le 12 Mars, vient mettre un terme aux nombreuses contestations et polémiques sur la fiabilité du fichier électoral Sénégal. En effet, si l’on se fie au propos de la cheffe de la mission, il ne doit pas se poser de problème sur la crédibilité du fichier électoral au Sénégal.



« Le fichier électoral est crédible. Il a déjà subi plusieurs audits et il n'y a plus de réclamations sur le fichier. Ce qui dit que c'est un fichier crédible, mais dans tous les pays les fichiers font l'objet de critiques et de révision. Mais en principe, nous pensons que le fichier Sénégalais est crédible. Seulement le fichier électoral c'est quelque chose de perfectible, il faut tout le temps l'améliorer », renseigne Mme Elena Valenciano, qui animait une conférence de presse à Dakar.



« Le processus électoral au Sénégal est susceptible d'être amélioré »

Par ailleurs, la mission de suivi électoral de l’Union Européenne de préciser que le processus électoral sénégalais reste encore à parfaire. Même si elle refuse tout commentaire sur l’application du système du parrainage. « Le processus électoral au Sénégal comme dans toutes les démocraties est toujours susceptible d'être amélioré et c'est cette idée qui nous mène à travailler avec nos partenaires au Sénégal qui partagent avec nous cette même réflexion. Nous sommes assez contents d'avoir pu constater que beaucoup de nos recommandations en 2019 ont été bien accueillies pendant cette mission. Par rapport au système de parrainage, ce n'est pas à nous de qualifier une telle pratique, une loi démocratique dans le sens qu'elle a été acceptée et élaborée démocratiquement. Même si je pense qu'il y a beaucoup de critiques surtout de la façon dont le parrainage est vérifié. En 2019, nous avons discuté avec les autorités sur la nécessité de supprimer le parrainage pour les élections locales. Quand on évoquait cela, les autorités n'étaient pas d'accord sur le principe, mais par la suite elles ont compris », souligne encore Mme Elena Valenciano...