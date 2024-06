Fête de la Tabaski à Kolda : Madame Gnagna Fall Ba habille deux mille enfants...

Mme Gnagna Fall Ba n'a pas dérogé à la règle pour cette fête de Tabaski 2024 aussi. Ainsi, elle vient d'habiller deux mille enfants issus de familles vulnérables en ces temps difficiles liés à la crise économique.



Dans la foulée, elle a ôté une grande épine aux pieds des pères de famille qui peinent à joindre les deux bouts pour la fête de la Tabaski. À l'approche de cette fête, femmes, enfants ont pris d'assaut son domicile pour bénéficier d'un tissu pour ou d'un ensemble. En ce sens, la mère "Térésa" de Kolda rend le sourire aux couches vulnérables depuis plus de 50 ans au Fouladou.

Tout sourire affiché, le petit Ablaye (10 ans) tenant entre ses mains son boubou, soutient qu'il est très content de sa grand-mère. Et ce sont de petits gestes pareils qui me "rendent" heureuse dit Gnagna Fall Ba. À côté des enfants, les adultes ont eu leur place aussi puisqu'ils sont habillés sans compter les moutons et certaines enveloppes remises à des familles démunies.

Selon elle, "en faisant cet appui, je ne m'inscris que dans les préceptes islamiques. Et Dieu nous dit d'aider son prochain, l'assister tant qu'on peut. C'est pourquoi, je vais continuer à le faire tant que Dieu me prêtera fortune."

C'est devenu, une tradition pour cette brave dame sur laquelle les enfants comptent beaucoup lors des fêtes musulmanes. C'est pourquoi, il est important de l'accompagner dans ses actions pour le développement social.