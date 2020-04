Fête de indépendance : Le président Macky Sall suspend toute manifestation dans le pays.

Pour la fête du 60e anniversaire de l’accession du pays à la souveraineté internationale, le président Macky Sall suspend toute manifestation sur l’étendue du territoire national. Le chef de l’État lors de son traditionnel message à la nation, estime que le contexte actuel ne nous permet pas de célébrer comme il se doit la fête du 4 avril.

En effet, les circonstances exceptionnelles du covid-19 obligent de faire en lieu et place une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique.

Cette année, le thème de la fête de l’indépendance est axé sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autre catastrophe. Une occasion pour le président de magnifier le travail de l’armée qui soutient en ce moment le personnel de santé qui travaille d’arrache-pied pour venir à bout du coronavirus.

Un personnel de santé dont il salue la disponibilité, le dévouement mais aussi le professionnalisme démontré sur le terrain pour prendre à bras le corps la maladie à coronavirus...