Festival N'zassa : Le slameur sénégalais King ToRoDo en route pour la Côte d'Ivoire

Le jeune slameur Mar Sow, au nom d'artiste King ToRoDo, fait partie des passionnés de littérature et de poème qui s'exprimeront d'ici le 2 décembre en Côte d'Ivoire, sur la scène de la 4ème édition du Festival N'zassa. Une belle occasion en perspective pour le jeune invité.

Dans l'optique de la célébration de son cinquième anniversaire, l'école des Poètes-Bouaké inaugure d'ici peu le lancement de la 4e édition de son Festival dénommé "N'Zassa et la parole fut ..." Un événement prévoyant au programme des conférences et des panels, des activités socio-éducatives, des engagements communautaires et enfin un grand spectacle de slam avec la participation de talents nationaux et internationaux.

L'ingénieux slameur, déjà très fier de voir son travail reconnu, est tout excité à l'idée de participer à ce festival. En effet, hors du sol sénégalais Mar Sow est désireux de découverte et d'apprentissage, surtout d'un pays qu'il n'a jamais eu la chance de visiter auparavant. "Tellement excité par la découverte de nouveaux artistes qui, peut-être, ivont m'apprendre tellement de choses, parce qu'en tant qu'artiste, on doit s'ouvrir aux autres", s'exprime-t-il avant d'ajouter : Le plus important pour moi c'est cette ouverture que l'on aura avec d'autres pays."

Pour sa future prestation, King ToRoDo pense suivre au pas ses confrères pour les thématiques qu'ils développeront. Par contre, ceci ne l'empêche d'avoir déjà une idée de thème en tête. "Le texte qui me parle vraiment concerne le patrimoine culturel. Je pense que l'on doit valoriser et préserver notre patrimoine culturel, peu importe s'il est africain ou sénégalais..."