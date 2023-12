Festival Blues du Fleuve : Le chanteur Baaba Maal fait vibrer Podor

La ville de Podor vit depuis le vendredi 8 décembre au rythme d'une belle attraction, à l'occasion de la 15e édition du "Festival les Blues du fleuve".

Un événement incontournable dans le nord qui est une vitrine d'échanges et de rencontres entre les pays riverains du fleuve Sénégal, à l'initiative de la star de la musique sénégalaise Elhadji Beydi Baaba Maal. Les Blues du fleuve sont un symbole de solidarité entre les peuples de la sous-région, nous dit l'initiateur de l'événement. Un spectacle de haut niveau a eu lieu hier soir sur la grande scène du fleuve dans une ambiance folklorique et conviviale, animée par le chanteur Baaba Maal et tant d'autres artistes comme le percussionniste Bakane Seck. D'autres artistes à l'image de Carlou D et Fata sont attendus ce dimanche soir pour un mega concert pour terminer le festival en beauté.