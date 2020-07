Ferdinand Coly sur le syndicalisme au sein du football local sénégalais : « On ne peut pas être n°1 en Afrique et ne pas faire partie de la Fifpro... »

Envoyé par la fédération internationale du football professionnel (FIFPro) section Afrique, Ferdinand Coly a pris part à l'assemblée générale constitutive qui a vu l'émergence de l'association nationale des footballeurs professionnels du Sénégal (Infos.)

En sa qualité de superviseur, l'ancien latéral droit des "Lions" du Sénégal n'a pas manqué de se réjouir d'une telle initiative. Car, selon son constat ceci devait être fait depuis fort longtemps. Coly de faire part de l'incompréhension des dirigeants de la Fifpro sur l'absence d'une organisation syndicale sénégalaise au niveau international.

" On ne peut pas être n°1 en Afrique et ne pas faire partie de la Fifpro... "

Il soulignera avec instance que les acteurs concernés devront inévitablement se mettre autour d'une table pour discuter des modalités d'érection d'une seule et unique organisation syndicale qui sera reconnue sur le plan international.