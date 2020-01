Fenêtres FIBA : Mamadou Gueye « Pabi » sera aux commandes de la sélection masculine.

« Porfirio qui a un contrat avec son club ne pourra pas être là en novembre et en février pour les fenêtres FIBA… Boniface ne pourra pas non plus, la NBA en novembre et au mois de février. » Pour palier à l’absence du coach principal Porfirio et d’un de ses adjoints en l’occurrence Boniface Ndong, tous deux potentiellement empêchés pour les raisons évoquées ci-dessous, le DTN Moustapha Gaye compte confier les destinées de la sélection masculine à Mamadou Guèye « Pabi » qui assurera l’intérim pour les fenêtres FIBA.