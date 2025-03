Faux marabout, vrai escroc : M. H. Lam piégé par sa propre magie

Ce devait être un traitement mystique, une délivrance spirituelle… Ce fut un piège sordide. Selon Enquête, un certain M. H. Lam, se faisant passer pour un petit-fils de Serigne Fallou Mbacké, a réussi à escroquer une veuve en lui promettant guérison et mariage. Son stratagème bien rodé s’est terminé par une arrestation spectaculaire à Jaxaay.



Un “guérisseur” aux méthodes douteuses



L’histoire commence en 2020, lorsque M. H. Lam contacte la dame S. Ndiaye. Se présentant comme “Khadim Mbacké”, il lui annonce qu’elle est sous l’emprise d’un mal mystique. Deux fois veuve, vulnérable et cherchant un réconfort, elle accepte sans hésiter les “bains mystiques” que lui propose ce mystérieux marabout autoproclamé.



Mais le rituel ne s’arrête pas là. Profitant de sa confiance, il lui fait croire qu’il l’épousera une fois sa guérison achevée. Pour prouver son engagement, il lui réclame des vidéos intimes. La victime, sous son emprise, les lui envoie sans méfiance.



C’est alors que la machination se met en place. M. H. Lam change de ton. Il exige de l’argent sous la menace de publier les vidéos sur les réseaux sociaux. Et il ne plaisante pas : il crée un groupe WhatsApp où il intègre plusieurs membres de la famille de la victime, dont son propre fils, pour accroître la pression.



Au total, Enquête révèle que la malheureuse lui a versé plus de 1 835 000 F CFA, en plus d’un téléphone portable et de plusieurs articles vestimentaires.



Un piège tendu au faux marabout



Mais la dame S. Ndiaye ne compte pas se laisser faire. À bout, elle décide de porter plainte au commissariat de Yeumbeul. Les policiers montent alors un stratagème pour piéger le maître chanteur.



Samedi dernier, sous la supervision de la brigade de recherches, la victime contacte M. H. Lam et lui propose un nouveau rendez-vous pour lui remettre 100 000 F CFA. L’escroc, appâté, mord à l’hameçon. Il est interpellé au rond-point Gouy-Gui, à Jaxaay, avant d’être conduit au commissariat.



Lors de son interrogatoire, le suspect ne cherche même pas à nier. Il reconnaît avoir escroqué la victime, tout en minimisant les sommes perçues.



Arnaque spirituelle : un phénomène récurrent



L’affaire M. H. Lam n’est pas un cas isolé. Les pseudo-marabouts utilisant la manipulation psychologique pour extorquer de l’argent sont légion. Entre faux traitements, menaces et sextorsion, les victimes, souvent en détresse, tombent facilement dans ces pièges bien huilés.



Pour M. H. Lam, la partie est terminée. Il a été placé en garde à vue et devra répondre des chefs d’accusation de menaces, collecte et diffusion de données personnelles à caractère pornographique, extorsion de fonds et charlatanisme.



Derrière cette affaire, c’est une question plus vaste qui se pose : jusqu’où ira l’exploitation de la détresse humaine au nom du mysticisme ?