Faux billets à Touba : piégé par un boutiquier, un faussaire tombe avec 6 000 faux dollars

À Touba, la vigilance d’un boutiquier a permis de mettre fin aux agissements d’un individu spécialisé dans la mise en circulation de faux billets de banque. Alerté par un comportement suspect, ce commerçant n’a pas hésité à tendre un piège à son escroc.



Tout commence lorsqu’un homme parvient à écouler un faux billet auprès du boutiquier. Confiant après ce premier succès, le suspect revient une seconde fois pour rééditer l’opération avec un autre faux billet de 100 dollars. Mais cette fois-ci, le commerçant feint d’aller chercher de la monnaie chez un collègue… pour en réalité alerter discrètement le commissariat spécial de Touba.



La réaction des agents est rapide : ils interpellent le suspect sur place. La perquisition de sa chambre révélera l’ampleur de la fraude, avec la découverte de six (06) liasses de faux billets, chacune d’une valeur de 1 000 dollars.





Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler ce réseau de fausse monnaie.