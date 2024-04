Faute de bistouri électrique : L'hôpital régional de Ziguinchor suspend son bloc opératoire

"Je tenais à informer l'opinion publique nationale et internationale que présentement, le bloc opératoire du CHR de Ziguinchor a arrêté tout son programme réglé opératoire" révèle le SG du syndicat des travailleurs de la santé (SYNTRAS) du CHR de Ziguinchor et RP de ladite structure...

Selon Siméon Faye qui donne l'information, "c'est à cause d'un manque de bistouri électrique, d'eau de javel et de savon liquide. Ne pouvant pas travailler dans des conditions optimales et d'aseptie convenable, ils sont dans l'obligation de minimiser les dégâts qui pourraient en découler", regrette le représentant du personnel au Conseil d'administration...