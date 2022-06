Fatoumata Niang Ba (Coordinatrice UDES-R) : « Yewwi Askan Wi veut déstabiliser le pays pour des intérêts personnels! »

La sortie récente des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi contre le régime en place passe encore difficilement auprès des membres de la coalition au pouvoir.



En effet, après la sortie des femmes de la coalition BBY pour recadrer les leaders de Yewwi Askan Wi, d’autres membres de la grande mouvance brise le silence pour apporter la réplique à l’opposition. C’est le cas de la coordinatrice du parti union pour le développement du Sénégal renouveau (UDES-R), Fatoumata Niang Ba. La responsable de la mouvance présidentielle à Grand Yoff condamne « les attaques infondées et inadmissibles des leaders de Yewwi à l'endroit du président de la République et de la magistrature sénégalaise. »



Pour Fatoumata Niang Ba, « jamais dans l’histoire du pays, la désinformation et la manipulation des masses n'ont été érigées en mode de conquête du pouvoir ». Par ailleurs, la coordinatrice du parti UDES-R accuse les leaders de l’opposition, notamment ceux de Yewwi Askan Wi, de vouloir déstabiliser le pays pour des intérêts crypto-personnels.



« Dans sa quête assoiffée du pouvoir, Yewwi veut déstabiliser le pays pour ses propres intérêts. Ils ne sont mus que par des intérêts personnels et des privilèges. D'ailleurs, c'est ce qui a valu le rejet de leur liste nationale et ils n'ont qu'à s'en prendre à eux mêmes », a souligné Fatoumata Niang Ba qui précisera que « les membres de son parti continueront à engager le combat pour la préservation de la paix sociale, de la stabilité et de la quiétude des populations... »