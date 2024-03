Fatick : des responsables de Rewmi rejoignent Déthié Fall

Des responsables politiques du parti Rewmi d’Idrissa Seck à Fatick ont décidé de s’affilier au Parti Républicain pour le Progrès (PRP) du candidat Déthié Fall et de la coalition Déthié Fall président 2024. Il s’agit de Matar Diattara, coordinateur départemental de Rewmi ou encore de Seynabou Sow, responsable départemental des femmes de Rewmi, entre autres qui ont longtemps oeuvré dans le Sine pour le compte de Rewmi. Venus des différentes localités du département, ils ont témoigné de leur engagement et de leur détermination à accompagner le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) jusqu’à la tête de la magistrature suprême. D’autres responsables à l’image de Demba Guèye lui ont aussi assuré une mobilisation. Pour l’ensemble des responsables, c’est un parcours de plusieurs années qu’ils ont partagé avec le président Déthié Fall qui, selon eux, n’a jamais varié dans son combat pour un Sénégal juste et bon à vivre. Le candidat Déthié Fall a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents dans le parti avant de leur adresser ses vifs remerciements. L’ancien député les a également encouragés à poursuivre la marche ensemble pour le progrès. Il a profité de la tribune pour lancer des piques au président Macky Sall.



« Il nous rappelle dans ses différentes sorties qu’il va partir alors que personne ne s’y oppose, donc il n’a qu’à partir », a déclaré le candidat à la présidentielle du 24 mars.