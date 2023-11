Fatick: Un nouveau poste électrique de 225/30 kV inauguré par le chef de l’Etat

Le président de la République Macky Sall a inauguré ce samedi dans le cadre de sa tournée économique à Fatick le nouveau poste de 225/30 kV. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Amadou Bâ, du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Diome et du Directeur Général de Senelec, Papa Mademba Bitèye.



Ce poste va permettre de renforcer l'alimentation électrique de la région de Fatick et une partie de la région de Kaolack mais également du département de Mbour et de Touba.



Le Président Macky Sall avant cette étape, s’était rendue sur le site de la nouvelle sphère administrative régionale de Fatick pour faire la pose de la première pierre. Et aussi réceptionnr les équipements post-récoltes dans le cadre du programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).



Cheikh S. FALL