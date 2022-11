Fatick : Le Dr Cheikh Kanté appelle à une vaste mobilisation pour soutenir la candidature de Macky Sall en 2024.

Le ministre en charge du Plan Sénégal Émergent et non moins président du Conseil départemental de Fatick a appelé ce dimanche à une vaste mobilisation des populations de son département pour porter la candidature du président Macky Sall en 2024.

Cette cérémonie qui se déroule présentement à la place publique Berge du Sine de Fatick, réunit plusieurs responsables politiques et militants de la coalition BBY du département pour exprimer leur soutien total à une candidature du chef de l'État Macky Sall pour un second quinquennat à la tête du pays. Cela malgré les nombreuses contestations notées du côté de l'opposition et d'une certaine société civile.

Nous y reviendrons...