Fatick : Amath Diouf, membre fondateur de l'Apr contre un troisième mandat pour Macky Sall.

3e mandat : « Si Macky Sall persiste à vouloir le faire, nous lui ferons signer sa première défaite à Fatick »







Sur la question du 3e mandat, notre position est sans appel. Nous ne l'accepterons pas et nous nous opposerons à toute idée de forcing du Président Sall. Ceux là qui le conseillent devraient lui signifier que cette question est derrière nous. Le Sénégal, notre pays est un ÉTAT de droit, de paix et de concorde.Toute tentative frauduleuse de la loi électorale sera dénoncée et combattue par le peuple souverain. Et si le Président Sall persiste à vouloir le faire, nous lui ferons signer sa première défaite électorale à Fatick.







« La Tfr vermoulue est initiée par Mahmoud Saleh avec des objectifs sadiques pour faire disparaître l'Apr »







Par ailleurs, les JBR demandent la



dissolution sans délai de la TFR, source de polémiques, de frustrations et de division des structures régulières de l’APR, notre parti.



Nous avons besoin de structures fortes telles que le MEER, la COJER ou la CCR capables de dire aux Sénégalais ce que le Président Sall a fait dans ce pays en termes de réalisations en lieu et place d'une TFR vermoulue initiée par Mahmoud Saleh avec des objectifs sadiques de contrôler l'Apr et de faire disparaître les structures reconnues à l'image de la CCR.







Le cas Mahmoud Saleh et le poste de Premier Ministre...







Justement, nous avons affirmé et réaffirmé que le Directeur de cabinet du Président travaille contre lui. Il le pousse vers un 3ème mandat impossible et impopulaire et divise notre parti en créant sa propre structure. Or, il n'est pas de notre formation politique. Il n'est ni militant à la base ni au sommet. Son départ est la chose la plus souhaitée des militants consultés. C'est pour cela que je lance un vibrant appel au Président Sall d'ouvrir les yeux et de procéder à la reconstitution de la famille républicaine, avec à la clef, le retour de Tous et sans exception. Mais aussi et surtout de faire revenir la PRIMATURE avec, aux commandes, un vaillant apériste, car jusqu'à ce jour toutes les institutions sont entre les mains de nos alliés.







Situation politique dans la ville de Fatick : « Le tableau est noir, les responsables à l'image du Président Sall, ont tourné le dos aux populations »







À Fatick, personne ne respire la forme, la situation politique est carabinée. Partout, c'est le murmure et plus tard ce sera la révolution. Le tableau est noir. Les responsables à l'image du Président Sall ont tourné le dos aux populations. Il n'y a plus de repères, c'est le sauve qui peut. Le cadre physique de Fatick est indescriptible. Il n'y a aucune infrastructure sérieuse, aucun lieu de travail pour la jeunesse. Partout c'est le désespoir, le regret et la honte. Le Président Sall nous a oubliés et nous sommes restés orphelins politiquement et économiquement.







Toutefois, qu'il se le tienne pour dit, Fatick n'est plus sous contrôle politique comme jadis. D'ailleurs, ce n'est plus un secret, nous sommes en train de nous constituer un vaste mouvement pour les élections à venir. Ce rassemblement local est composé de jeunes, de femmes et quelques responsables politiques encore libres.







Nous allons prendre notre destin en main afin de réaliser le rêve des anciens comme Feu Pa Ngor Ndiaye et Pa Kéba Bousso qui n'ont pas eu la chance de franchir votre rideau de fer, malgré leur fort engagement à vos côtés.



Monsieur le Président, avez-vous décidé sciemment de ne pas recevoir les fatickois durant tout votre magistère ?