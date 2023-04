Fàtelliku : à la découverte de la vraie histoire sur Kagne Ciss et sa forêt Allou Kagne

Située entre Dakar et Thiès, Allou Kagne, en français « la forêt de Kagne », est familière à l’oreille des citoyens sénégalais.En effet, cette zone mythique a toujours été chargée de mystère pour chacun d’entre nous, mais peu sont ceux qui connaissent réellement l’histoire qui se cache derrière cette étendue recouverte d'arbres et surplombée de plateaux.Ainsi, comme chaque semaine Dakaractu va se charger de retracer l’histoire qui se cache derrière ce mystère.





Pourquoi Allou Kagne ?





Cette forêt porte aujourd’hui le nom de Kagne, qui signifie en sérère, un homme courageux. Selon Thomas Gana Diouf, chercheur en tradition orale du Ndùt, plusieurs écrits assimilent la personne de Kagne à un bandit, chose qu’il dément.

« Kagne était un guerrier sérère, un chef de troupe qui protégeait son terroir, à chaque fois que quelqu’un voulait les occuper, ce dernier l’affrontait », dixit ce vieux chercheur.

Une thèse partagée par les descendants de Kagne qui résident aujourd’hui dans un village situé à proximité de Pout et qui s'appelle Khodaba.

Pour la famille, l’histoire de grand bandit qui colle à leur ancêtre n’est pas avérée. D’ailleurs, Alassane Diouf révèle : « même le vrai nom de Kagne n'est pas connu de tous. Il s'agit de Lamane Thilaw Ciss... »

Selon lui, Thilaw renvoie à terre / territoire, d’où son nom : protecteur de son territoire. Pour lui, les sérères devraient être interrogés sur leur propre histoire.

Un avis partagé par le vieux Thomas qui affirme lui aussi que : « ce sont les colons qui ont forgé et contrôlé notre propre pensée, c'est ce qui aujourd'hui, suscite de nombreux doutes. »

Selon lui, Kagne avait toujours combattu les colons, ce qui faisait qu'ils ne l'avaient pas en haute estime.

« Kagne, tout comme Lat Dior, était contre le chemin de fer. Il s’était beaucoup acharné sur sa construction, ce qui lui a aussi causé beaucoup de problèmes », nous dira M. Diouf.

L’époque de Kagne remonte à bien longtemps. Ce qui infirme donc quelques propos tenus lors de notre précédent reportage consacré à Yadicone durant lequel ses descendants annonçaient qu'il avait tué Kagne qui était en fait un djinn.











Exode rural / éparpillement des descendants de Kagne ?





Dans notre investigation, le chef du village de Khodaba afin de bien nous permettre de pousser nos recherches et d’en savoir plus nous a demandé d’aller visiter le village où habitait Kagne, situé à quelques mètres de Khodaba, du nom de Ndiakhate juste avant la commune Pout. Arrivé sur place, on a essayé de d’entrer en contact avec le chef de village, mais il était hors de la commune.

Toutefois, si lon s’en tient aux propos du chercheur, les sérères font partie des premières populations à s'installer au Sénégal, avant de se disperser sur l'ensemble du territoire du fait de l’exode rural. Ce sont la plupart des Lébou résidant à Bargny, Cayar, Yoff, Ngor, Mbao …

D’après lui et la famille Seck du village de Khodaba, Seydina Limamoulay e même ferait partie de cette lignée .







Quel est nom de famille de Kagne : Ciss ou Faye ?





Lorsque certains parlent de Kagne Ciss, pour d’autres c’est Kagne Faye. Mais selon Thomas, ce Kagne dont nous parlons, c’est Kagne Ciss.

« Il y’a trois Kagne, deux qui portent le nom de Ciss et un qui porte lui le nom de Faye, mais le Kagne dont nous parlons aujourd'hui et qui porte le nom de la forêt est Kagne Ciss, l’autre Ciss qui reste est l’homonyme de Kagne Faye », assure-t-il.

Mais pour le chercheur, les trois Kagne ont la même signification en langue sérère, à savoir courageux.



Existe-t-il une tombe ou des archives reliques pour Kagne ?





On a bel et bien essayé de repérer le tombeau de Kagne mais il reste inconnu. Des photos, archives ou même des reliques, rien de lui n’a été trouvé.

Même Thomas, qui depuis plus de 50 années s’est consacré à la recherche de la tradition sérère, n’est en possession d’aucune archive de Kagne, mis à part ses écrits.

Mais en se basant sur la tradition orale, ce dernier nous a fait savoir la façon dont Kagne serait mort : c’est à dire trahi et empoisonné par ses amis alors qu’il prenait son déjeuner...