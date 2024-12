Fass Thiékène, le village en cendres : un cri de détresse au cœur de Koumpentoum

Lundi , à 15 heures, le paisible village de Fass Thiékène, dans l’arrondissement de Kouthiaba-Ouolof, a sombré dans le chaos. Un violent incendie, attisé par des vents déchaînés, a réduit en cendres tout ce qui faisait la vie de cette communauté agricole prospère, plongeant ses habitants dans une détresse incommensurable.







Comme le rapporte L’Observateur, l’incendie a éclaté alors que la majorité des habitants étaient aux champs. Armés de seaux d’eau et de branchages, les villageois ont lutté avec acharnement pour contenir les flammes. Mais le vent, implacable, a transformé leur combat en une course perdue d’avance. Les flammes ont ravagé maisons, greniers et bétail, laissant derrière elles un spectacle de désolation.







Un bilan matériel accablant







Le feu n’a épargné ni les récoltes ni les biens matériels. Plus de 500 tonnes d’arachides, patiemment entassées dans les greniers et sur les toits, sont parties en fumée. Les meubles, ustensiles de cuisine, lits et matelas, autant d’éléments essentiels du quotidien, ont été réduits en poussière.







Le bétail, autre pilier de la vie économique du village, a également subi de lourdes pertes : 30 moutons, 25 chèvres et une quantité importante de volaille ont péri dans l’incendie. Selon les estimations provisoires de la gendarmerie de Koumpentoum, les dégâts se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA.







Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Mais cela n’ôte rien au désarroi des habitants, désormais sans abri ni moyens de subsistance.







Les secours impuissants face à l’ampleur du sinistre







Les sapeurs-pompiers, appelés en urgence depuis Koumpentoum, situé à une centaine de kilomètres, sont arrivés trop tard pour maîtriser l’incendie. Ils n’ont pu que constater les dégâts, impuissants face à l’ampleur de la catastrophe.







Dans les heures qui ont suivi, la gendarmerie s’est rendue sur place pour évaluer la situation et sécuriser la zone. Les familles, elles, ont passé la nuit à la belle étoile, dans un décor lugubre où seules les braises et les cendres témoignaient encore de l’incendie.







Un appel à l’aide désespéré







Les habitants de Fass Thiékène, sinistrés et démunis, lancent un cri de détresse. Ils en appellent à l’État du Sénégal pour un secours d’urgence, mais aussi à la solidarité des bonnes volontés. Dans un village où l’agriculture et l’élevage sont les seules sources de revenus, les dégâts matériels représentent un véritable coup de grâce.







Cette tragédie met en lumière les failles des dispositifs de secours dans les zones rurales éloignées, où chaque minute compte en cas d’incendie. Pour éviter que de tels drames ne se répètent, les habitants espèrent également des solutions durables, comme la création de casernes de pompiers plus proches ou des formations aux techniques de lutte contre les incendies.