Farba Ngom balise la voie à Macky Sall : "Aucun candidat ne nous fait peur (...) Ce que je pense de la candidature de Bougane Guèye Dani..."

Après le lancement de la campagne de collecte de signatures pour son candidat à Matam, Farba Ngom a accordé un entretien à la presse. C'etait l'occasion pour le député maire des Agnams de revenir amplement sur les objectifs des partisans du président Sall dans le département de Matam.

Face à la presse locale et à Dakaractu, il a clairement défini les ambitions du comité chargé de collecter des parrains pour le département de Matam. Pour lui, il s'agit de donner le meilleur taux à la mouvance présidentielle d'autant plus qu'à son avis, Macky Sall a très bien travaillé pour mériter un second mandat. Farba Ngom assure qu'aucune candidature ne peut troubler le sommeil du sien. Même pas Bougane Guèye Dani qui s'est pourtant fait très menaçant avec sa tournée nationale. Cependant, Farba Ngom s'est gardé de lancer des pierres dans le jardin du patron de D'Médias, par ailleurs président du mouvement Gueum Sa Bopp qui s'est découvert des ambitions présidentielles.

Quant à Khalifa Sall et Karim Wade, il soutient que Macky Sall n'a rien à voir avec le sort qui s'est abattu sur eux, consécutivement à leurs déboires avec la justice.