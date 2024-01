Fanzone à Tamba : Mamadou Kassé en communion avec la jeunesse, éclate de joie après la qualification des Lions en 8e !

À Dakar, mais aussi à Tambacounda, les populations ont vécu dans la joie, la qualification du Sénégal en huitièmes de finale après sa deuxième victoire ce vendredi en phase de poule contre le Cameroun. Mamadou Kassé a installé une Fanzone officielle organisée par la Rts et SD Consulting et offert par SICAP SA et le Conseil départemental de Tamba. Un cadeau offert à la jeunesse pour vivre en communion cette belle fête du football africain. Au coup de sifflet final, les jeunes aux côtés de leur mentor ont laissé éclater leur joie...