Fan's Zone au Monument de la Renaissance : Sidy Diop en spectacle vendredi à l’issue des matches du jour dont celui du Sénégal

Les Fan's Zones à Dakar rivalisent certes d’innovation, mais celui du Monument de la Renaissance va à coup sûr remporter la palme de l’ingéniosité. Très couru déjà par les populations de Ouakam et environs, il offre en sus des matches, des productions de nos artistes locaux. Et ce sera le cas ce vendredi 14 Janvier, jour de match pour le Sénégal qui affronte pour sa deuxième sortie la Guinée. À l’issue des autres matches de l’après-midi, l’étoile montante de la musique sénégalaise Sidy Diop animera un concert offert par la RTS et son partenaire « SD Consulting » sur le parvis du monument. Après le stress d’un bon derby Ouest africain, les douces mélodies de Sidy Diop pour chasser le stress...