« Fan Wear » : Puma dévoile la collection dédiée aux supporters des Lions du Sénégal

L’équipementier officiel de l’équipe nationale de football du Sénégal vient de dévoiler la nouvelle collection de maillots consacrés aux supporters des champions d’Afrique. À trois mois de la coupe d’Afrique des nations Côte-d’Ivoire 2024, Puma annonce la couleur avec une présentation « made in Sénégal » et des motifs très colorés qui renvoient au drapeau sénégalais. Les supporters qui ont diversement apprécié ces nouvelles créations (Maillot, pull, débardeur, chapeau, chaussures, blouson) pourront l’acheter en ligne via le site officiel de Puma en collaboration avec la fédération sénégalaise de football.

Sous la houlette de Sadio Mané, Abdou Diallo, Boulaye Dia et Moussa Niakhaté qui ont joué les mannequins de circonstance, les différents articles ont été présentés tantôt près d’un car « Ndiaga Ndiaye » tantôt dans les quartiers mythiques de la capitale sénégalaise. Cette fois-ci les motifs rectangulaires (une sorte de gueule de Lion) sur fond vert avec de légères touches de blancs et de vert, jaune, rouge donne à ce « fan wear » un aspect plus épuré et très sympathique.