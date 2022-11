Famara Diédhiou : « Tout le peuple sénégalais est content. On leur demande encore de nous pousser! »

« Ça fait plaisir mais je pense que celui-là est spécial vu que c'est mon premier surtout à la coupe du monde. J'en suis fier et je suis fier de toute l'équipe. On a essayé de mettre ça en place sur les coups de pied arrêtés donc ça a marché ce soir et on est content. Le plus important, qu'on soit deux ou un seul attaquant, c'est de se donner au maximum. On va essayer de travailler encore dès demain parce qu'on a un dernier match décisif. On va essayer de faire le maximum. » « Ça fait plaisir mais je pense que celui-là est spécial vu que c'est mon premier surtout à la coupe du monde. J'en suis fier et je suis fier de toute l'équipe. On a essayé de mettre ça en place sur les coups de pied arrêtés donc ça a marché ce soir et on est content. Le plus important, qu'on soit deux ou un seul attaquant, c'est de se donner au maximum. On va essayer de travailler encore dès demain parce qu'on a un dernier match décisif. On va essayer de faire le maximum. »

Pour sa première titularisation en phase finale de coupe du monde, Famara Diédhiou, a fait trembler les filets du stade Al Thumama de Doha, au cours du match entre le Qatar et le Sénégal.« Il fallait donner les trois points au Sénégal. Ce n'était pas facile face à une bonne équipe. On a essayé d'élever notre niveau de jeu. On a marqué trois points ce soir. Une victoire et il nous reste encore du chemin. Le plus important sur le terrain c'est de tout donner, qu'on marque ou pas. Il faut toujours essayer de concrétiser les actions qu'on a. Aujourd'hui tout le peuple sénégalais est content. On leur demande encore de nous pousser. Des fois ce n'est pas facile, mais on a tous besoin d'eux pour aller au bout. On va essayer de donner le maximum. »Parmi les hommes de base d’Aliou Cissé qui compte énormément sur lui, le champion d’Afrique 2018 est aussi conscient de ce que ce but représente pour lui, et pour l’équipe…