Falsification de billets : un réseau démantelé à Médina Chérif, 20 millions de francs saisis

Un réseau de faussaires vient d’être démantelé à Médina Chérif (Kolda), suite à une opération menée par le Commissariat central de Kolda, qui a conduit à l’interpellation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs et tentative de falsification de billets de banque.





Saisie importante



Les policiers ont mis la main sur :

• 20 millions de FCFA en billets noirs, prêts à être transformés en fausse monnaie,

• Une bouteille de colorant jaunâtre, utilisé dans le processus de fabrication des faux billets.





Une source anonyme à l’origine de la traque



Tout est parti d’un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau de falsification bien implanté dans cette localité. Une opération de filature et de surveillance ciblée a permis de localiser les suspects et d’effectuer une perquisition fructueuse au domicile de l’un d’eux.





Une piste internationale



Selon les premiers éléments de l’enquête, les faussaires auraient été approvisionnés par un ressortissant étranger, identifié sous le nom de OLDORI, actuellement en cavale. Il est activement recherché par les services de police.



Garde à vue et poursuites



Les trois suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête est en cours pour démanteler l’ensemble du réseau et retracer le circuit de la fausse monnaie.